Avalancha ta costa bida di dos persona na Austria

VIENNA, Austria- Un avalancha a costa bida di un persona na Austria. Autoridadnan ta buscando un di dos persona y na otro luganan tambe autoridadnan ta buscando na posibel personanan perdi, dera bou di e cero di sneeuw.

Segun Tiroler Tageszeitung diabierna dos homber Aleman di 25 aña a wordo dera bou di sneeuw ora cu nan a bay skie p’afo di e pista, cerca di e ciudad Kals. Te despues di 2 hora cu dos persona, cu pa casualidad a pasa eybanda, a ripara cu un avalancha a tuma luga. Nan a bati alarma y autoridadnan a bin haya un di e hobennan aki. E otro ainda ta perdi.

Na Kühtai tambe tabata tin un avalancha diabierna. Dos persona a wordo parcialmente dera, pero nan por a wordo rescata sin wordo herida. Rescatistanan ta buscando na posibel mas persona cu por a keda dera bou di e sneeuw ora di e avalancha. No ta conoci si e avalancha por a sorprende mas hende, ora cu el a tapa mita di e pista di skie.

Despues cu diaranson a cay bastante sneeuw den e ceronan Alpes, e temperaturanan a sigui subi. E combinacion ta trece peligernan di avalancha cun’e.

Amantenan di deportenan invernal ta wordo avisa den cierto casonan pa no subi bay den e ceronan y sigur, pa no bandona e pistanan di skie.

