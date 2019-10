Autornan for di Corsou ta bishita muchanan di Aruba

Pa biblioteca hubenil e fecha di apertura di su Festival di Buki pa Mucha ta asercando. Nan ta exactamente 1 luna for di e gran apertura. Apertura lo tuma luga riba diabierna dia 1 di november na Cas di Cultura. Bishita na e scolnan lo tuma luga di 4 t/c 8 di november. Lema di e aña aki ta: Ban lesa, biaha y gosa. Lo tin un exposicion tambe den cuadro di festival di buki pa mucha tanto na Playa como na San Nicolas. Biblioteca ta spera un grupo grandi di autor di buki pa mucha cu lo bishita scolnan riba nos isla. Parti di e grupo ta 2 persona special di Corsou, sra. Cathleen Giterson y Tio Ali.

Cathleen ta un escritor, poeta, declamado, ilustrador, compositor y cantante di cantica di mucha. E ta gusta tur loke tin di haber cu rima, poesia, cantica, chiste, charada y cuenta. For di chikito Cathleen tabata skirbi su mes poesia, rima y canticanan. E tabata gusta para dilanti di spiel cu su microfono den man, cu tabata consisti di sea un peña of skeiro di cabei y asina tabata declama, canta of baila su mes obranan. Cathleen tabatin diferente amigo of fanatiko imaginario na ken e tabata presenta su obranan literario. Tambe e tabata gusta hunga scol cu diferente mata den pochi cu e tabata pone un tras di otro den rij. Cathleen mes tabata traha su popchinan cu tabata consisti di un simpel palo na cua e tabata mara sea streki of repi di paña como cabei. Tambe e tabata bolter basora, mop y harpa boc’abou y para combersa oranan largo cu nan tocante tur cos. Su mama si no tabata keda masha contento ora e mester a mop cas y e yega haya su mop tur na cabey cu vlecht cu elastik y streki aden. Di e manera aki Cathleen a desaroya un vocabulario y un imaginacion amplio y colorido cu a stimula tambe su amor pa literatura y musica.

Cathleen a debuta na aña 2010 cu su obra literario pa hoben y adulto titula ‘Djis un Pensamentu’ y a lansa su website www.djisunpensamentu.com. E siguiente aña el a ricibi e ‘Premio UNESCO pa idioma materno Papiamentu 2011’ den e categoria profesional. E ta gusta experimenta cu estilonan literario, gusta hunga cu idioma y ta skirbi tocante tur tipo di tema. Cathleen stima naturalesa y musica tambe un mundo. Su buki pa mucha titula: ‘Arko Íris: 101 rima pa mucha‘ ta masha gusta cerca e chikitinnan. Como Tanchi Cathy el a compone y lansa e cdnan pa mucha: ‘Arko Íris: 11 Kantika pa mucha’, ‘Arko Íris: Kantika pa mucha. Volúmen 2’ y ‘Hip Hip Hurá: Kantika pa selebrá’.

Cathleen a studia idioma y literatura Spaño na Universidad di Utrecht y a obtene e grado di doctorandus y a sigui studia despues pa bira docente di Spaño. Cathleen ta gusta publica obranan cu ta educativo, inovativo y agradabel pa nos muchanan.

Tio Ali

E aña aki, esta aña 2019, e tio faborito di tur mucha, Tio Ali a haci 25 aña. Na 1994, Alvin Inecia a cuminsa hunga e rol di ‘Tio Ali’. Pa por bira Tio Ali, Alvin ta bisti un camisa cu yama ‘Dashiki’. E ta un paña un tiki hancho y di hopi color. Tio Ali ta bisti casi casi semper un carson blanco. Masha poco bia Tio Ali ta bisti carson di colo. Y na pia Tio Ali ta bisti sandalia of gewon sapato.

Tio Ali ta yama tur hende homber Tio y tur hende muhe Tanchi. Y e muchanan mes e ta yama Dushi. Tin bia tambe cu Tio Ali ta yama mucha muhe “Galiña” y mucha homber “Yonkuman”.

Locual Tio Ali ta haci, nos ta yama: “Entretené pa Eduká”. Pues Tio Ali ta haci cos leuk cu muchanan pa siñanan algo. Anto pa haci esey Tio Ali ta usa verso cu ta Rima, Ritmo, zonido y Movimento. Pues Tio Ali ta usa verso den cua tur palabra ta caba cu e mesun sonido. Por ehempel Raton, Balvon, carson, Diaranson, Colon. Pues “Compa raton, ta sinta den balcon, ta laba su carson, p’e haya/bisti diaranson”.

Despues Tio Ali ta papia e palabranan ey cu hopi zjeitu y den ritmo pa asina e bira ritmico. Anto banda di e sonido di su bos Tio Ali ta pone sonido di un instrumento cu yama Tambu. Esey ta pone e piesa haya e nomber Poesia ritmico. Esaki Tio Ali a siña cerka un otro Tio cu yama Richard Hooi. Tio Richard su nomber di artista tabata ‘Yerba Seku’. Y delaster, Tio Ali a pone movimento hunto cu e ritmo. No movimento djis pa baila, pero movimento pa e mucha por haci loke e ta bisando den e poesia ritmico. Esey ta yuda cu e mucha ta siña loke Tio Ali trece mas lihe.

“Pues pa un hende por yama mi Tio Ali, mi mester tin un Dashiki bisti, un carson blanco, un sandalia of sapato y un tambu den mi man of bou di mi brasa”. Tio Ali ta felis di por ta na Aruba e aña aki atrobe pa por celebra su 25 aña hunto cu e dushi muchanan di Aruba cu semper a trata Tio Ali cu hopi, hopi, hopi cariño y amor.

Na aña 2015 Tio Ali a saca un buki specialmente dedica na Scol y muchanan di Aruba. Claro na docentenan tambe. E buki yama: “Mannan Di Futuro Di Aruba”. E buki ta completamento na Papiamento. Un bia un hende a puntra cua ta Tio Ali su transport faborito. Y Tio Ali a contesta: “Pensamento”. Den pensamento Tio Ali ta bay tur caminda rond mundo. Y un caminda cu Tio Ali ta bay hopi bia den pensamento ta Aruba. Specialmente scolnan di Aruba. Pero pa bay bek na e pregunta, e transport cu mas Tio Ali ta usa ta su auto.

