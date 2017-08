Autoridadnan Hulandes ta aresta un chauffeur coriendo cu boternan di gas den auto

ROTTERDAM, Hulanda- Autoridadnan Hulandes diaranson anochi a detene un chauffeur di un autovan carga cu boternan di gas cerca di un sala di concierto despues di cu polisnan a ricibi un alerta door di polis di Spaña.

Aunke mas laat a descarta cu esaki lo tabata tin relacion algun cu e atentadonan na Cataluña, alcalde di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a informa cu e ciudad a cancela tur evento publico, despues di a ricibi un alerta for di miembronan di siguridad di Spaña.

“E auto a hala atencion pasobra cu e tabata keda dal buelta den e mesun zona”, Aboutaleb a informa. E van tabata tin nummerplaat Spaño y tabata auto gehuur.

E aresto a tuma luga cerca di e sala di concierto camina cu e grupo di pop rock Mericano Allah-Las.

Riba e posibel vinculo cu e incidente na e atentadonan na Spaña, e alcalde a haci un yamada pa no saca conclusionnan prematuro.

E agencia di noticia Reuters a cita un fuente hudicial cu a afirma cu e aviso tabata di parti di un investigacion di e Guardia Civil di Spaña cu ya tabata tin algun tempo ta tumando luga y cu no ta relaciona cu e atentadonan.

Di otro banda, e agencia EFE tambe a señala cu e forsanan di siguridad Spaño a descarta cu e incidente na Rotterdam ta relacion cu un complot islamista.

