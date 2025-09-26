Despues cu a capta trucknan ta sigui benta sushi riba e tereno na Moko pabou di e dam grandi unda e tereno cu ora a kere ta priva eigendom a resulta di ta huur grond cu a bira un DUMP nobo pa Aruba den e bario di Moko, autoridadnan a cuminsa haci tur nan trabou pa pone un paro.
Mester a busca leynan pa protehe tras di tur departamento concerni y asina cuminsa cu medida contra e persona cu e huurgrond ta na su nomber. Diaranson mainta a tuma nota di DNM, Polis di Bario, City Inspector y DOW ne dam y a cera full e entradanan cu e tereno tin, y di biaha a pone medidanan contra di propetario di e tereno pa e haci esaki limpi den tanto tempo y cu ningun hende por benta sushi / desperdicio mas.
Si e persona aki no cumpli posiblemente por haya su mes dilanti mesa berde y cu gastonan y ta di spera cu DIP por kita nomber di e persona cu asina no lo por haya ningun tereno mas na su nomber como un castigo unda a abusa di e confiansa pa haci un tereno como dump sushando medio ambiente di e pais.
Mas durante siman lo scucha di e departamentonan.