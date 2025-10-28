Biblioteca Nacional Aruba ta den full preparacion pa su Festival di Buki pa Mucha. E festival ta dura un siman largo y un grupo di autor di buki pa mucha, ta bishita hopi scol otro siman. Biblioteca Nacional Aruba ta habri e festival cu un fiesta grandi cu ta tuma lugar diadomingo dia 2 di november pa 3or na Paseo Herencia Ballroom. Tur mucha y nan mayor ta bonbini!

Den e siman di dialuna dia 3 pa diabierna dia 7 di november autornan y ilustrador tanto di Aruba como for di Hulanda, Corsou y Boneiro ta bishita scol pa conta storia den klas y na biblioteca parti atardi 3or. E grupo aki ta bishita scol pa conta storia, papia tocante buki cu mucha y tambe ta stimula mucha pa lesa mas.

For di Corsou biblioteca ta spera Tio Ali, Kati Qui, Tito Ansano, y foi Boneiro, Denise de Jongh-Rekwest y Sharlon Willems.