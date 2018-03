Autor local impactando hoben cu su buki nobo ‘Serenemo’

Recientemente autor local Natalie J. Geerman a lansa su prome buki: Serenemo, turning dark.

E buki, ta contene un storia ficticio di un mucha muhe hoben (Essie), cu ta bay rescata un amigo cu a sufri un tragedia den famia. Essie ta cuminsa su biahe yen di balentia sin sa tur loke ta sper’e. E buki ta dedica na hobennan y ta skirbi den e idioma Ingles. Aunke cu e ta dedica na hobennan e contenido a resulta di ta atraente pa adulto tambe.

For di aña 2016, autor Natalie Geerman a cuminsa skirbi e buki y despues di varios revision a termina esaki na cuminsamento di 2017. E siguiente paso a tuma briyo, na unda e escritor mester a busca un cas di publicacion pa publica su buki. Como un persona desconoci den e area aki e tabata un trayecto largo. E meta di trece e storia aki pa hobennan a bira en realidad su meta.

Serenemo, turning dark, ta e prome buki di e serie di Serenemo. Cada buki lo trata di un emocion cu un hoben por haña su mes ta enfrenta pa deal cun’e y cu tin bez ta resulta di no ta lo mas facil pa e por papia over tur loke ta rondone y sucede cun’e.

“Como maestra di school mi ta wak cu nos hobennan ta lucha cu diferente emocion” e autor ta remarca. Cu e serie aki e ta convenci di por duna un man y yuda un poco den e proceso cu e hoben ta enfrenta.

Natalie ta agradecido pa e diferente bon recomendacion online.

“Serenemo ta un buki na unda bo ta bisa bo mes cu lo bo lesa un pida so mas y finalmente bo ta termina ta lesa e buki completo den un solo biaha. Di un manera unico e protagonistanan y e bida na Serenemo ta hiba bo den un otro mundo. E ta un sociedad misterioso cu ta conecta nos di un manera inconsciente cu nos propio mundo di sentimento y emocion. E aventura tin su swing cu ta haci dificil pa premira loke ta bay pasa y asina ta mantene e buki hopi interesante y agradabel pa lesa di comienso te fin. Ma gust’e hopi!”

Na Aruba e buki ta obtenibel na De Wit & Van Dorp y FOG bookstore. Pa mas informacion por bishita e website di Natalie na www.nataliegeerman.com

Adhunto un reportage visual di e lansamento di e buki Serenemo, cu a tuma luga na Paseo Herencia, riba dia International di hende muhe y tabata un gran exito.

