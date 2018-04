Autonomia di Parke Nacional no kiermen cu nan por haci y deshaci

E caso di Parke Nacional ta duna un sabor amargo pa cual gobierno ta purba di maneha e situacion internamente. Hecho ta cu na December, bestuur di Parke a dicidi di cambia e statuut, cual no ta problema ya cu nan tin e autoridad pa haci esaki, ya cu nan ta un entidad autonomoa, pero tabata na su luga pa a avisa gobierno prome cu esaki a tuma luga. Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber ta amplia.

Ora ta duna un servicio na gobierno, anto den caso di Parke Arikok, e fundacion a wordo encarga y tabata tin como unico meta pa maneha 20% di nos territorio cu ta wordo proteha y cu ta haya un subsidio di 2.7 miyon florin di placa di belasting di pueblo.

En todo caso e decision di cambio di statuut lo tabata transparente solo si e directiva a notifica gobierno di e cambionan aki, cual ta cambia e caracter y e rol di e fundacion parke Arikok y su tarea cu e tin di maneha e tereno ey pa nos pais.

Varios reunion a tuma luga cu Minister Oduber hunto cu directiva di Arikok prome, durante y despues di e cambionan sin cu nan a notifica gobierno di esaki. E unico rol di e directiva ta pa maneha tereno di gobierno y no ta wordo notifica di e cambionan, y ora ministernan lo a sinta na mesa cu gobernador na cierto momento e intencion tabata pa bay parlamento y pa tuma un decision unda si e situacion ta continua no por tin mas confianza riba e stichting aki sigui maneha nos territorio, cu por cambia e leynan pa cu esaki tambe.

Minister di infrastructura a señala cu por tin cambio den ley. pa drecha e situacion aki, unda cu nan yega y a sinta na mesa anto den un bon atmosfera pa cambia e statuutnan bek den sentido cu gobierno ta confortabel y esaki a tuma luga 2 dia pasa ora e ultimo draft a wordo traha entre e partidonan cu ta representa parke y gobierno.

Pero a pesar cu a draai bek e cambionan di forma unilateral, toch a decidi di trece publicidad y traha un memo cu a pone e trahadonan rabia masha hopi, ya cu esaki noi tabata e proceder spera di parti di parke, segun Minister Otmar Oduber.

Gobierno lo manda un carta pa e directiva di e parke unda e desapunto y e posicion di gobierno ta wordo expresa. Esaki ta mesun cos cu a pasa cu Fundacion Lotto Pa Deporte, cu ta cambia statuut y haci como sifuera cu e fundacionnan aki ta priva pa haci negoshi cu nan.

Un posible solucion pa futuro pa esaki no sigui pasa

Salario halto di 7 manager tin na Parke Nacional, segun Sr. Bernabel ken a duna un declaracion tambe, mas 50 trahado den nomina cu ta traha pa nan anto riba esaki un di e manager cu ta di nacionalidad hulandes ni sikiera lo ta inscribi na Aruba y ta biaha cada 2 of 3 siman pa Hulanda cu placa di fondo publico, pa cual Minister Otmar a referi na esaki como e grens peligroso unda nan a yega, unda hopi biaha ta cuestiona envolvimento di politico den e fundacionnan of departamentonan, y cierto momento durante añanan a hiba e discusion aki asina hopi, unda cu a pinta na cierto momento cu si politica ta mucho cerca cosnan ta bay robes.

Pero den caso puntual di loto pa deporte, unda cu un instancia cu ta maneha un loteria cu pa ley parlamento y politica a dicidi cu ta bira e unico loteria pa haya fondo pa deporte di Aruba y esaki lo keda responsabilidad bou maneho di Minister di Deporte, y a wordo saca completamente for di su man unda cu Minister y practicamente e no tin nada di bisa anto e mesun situacion a purba na tuma luga cu statuutnan di Parke Nacional Arikok actualmente.

E situacion aki lo por a sucede si gobernacion no tin e autoridad pa controla e stichting, unda cu mester pone bon atencion, aunke den caso fundacion di Parke e ta depende di gobierno. Entre otro, por a menciona cu a wordo hinca clausulanan den statuto di parke caminda cu por nombra hende practicamente pa bida den e fundacion, unda nan a crea un advies – comissie cu no tabata existi,unda cu por nombra hende pa resto di nsn bida y na cierto momento e comision aki ta conseha hasta ‘bindend’ riba e huishoudelijk reglement, hende aki hasta lo por tuma decision y practicamente lo bira doño di e fundacion y esaki ta e tipo di cosnan cu Minister Oduber ta splica cu no por continua y a wordo splica na gobernador como tambe na e directiva.

Finalmente e carta di gobierno lo tin un tono basta cla di e posicion di gobierno, y na cierto momento si e fundacion aki no ta cumpli cu e tarea cu tin Staten por dicidi anto e ora e stichting lo bay over na bay un departament y gobierno lo stop cu e subsidio cu ta wordo duna na e fundacion aki, si e no ta cumpli cu e tarea cu e tin, pa cu gobierno di Aruba. Y di dos, lo pone un fundacion nobo pa maneha e parke, y tur trahado lo wordo tuma over door di e fundacion aki. Pero gobierno spera cu no mester tuma e accionnan drastico aki y lo spera cu por haya un contesta positivo riba dje pa no tin nodi di tuma e pasonan drastico aki. Un di e cambionan cu nan kier dicidi ariba nan mes, fia placa y haci deuda, bende tereno sin haci traspaso di tereno na gobierno di Aruba, sin cu gobierno por tin algo di bisa. E directiva lo bira doño riba kico ta pasa den e parke y esaki no ta acceptabel, segun Sr. Otmar Oduber, minister di Infrastructura.

