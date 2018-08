Autonan coriendo banda di otro riba Green Corridor por wordo multa

Leynan di Aruba no ta reconoce cu dos auto por core banda di otro ariba Green Corridor. Sr. Alex Pieters, di Departamento di Motorisa, ta splica.

Esaki ta pasa tambe ariba e caminda di Sasaki, for di bandi di Fatum bay noord. Pero door cu ta un pida so, e no tabata conoce peliger of stagnacion. Pero awo tin un pida mas grandi y ainda ta bin un mas, e velocidad ta subi y e peliger tambe ta bira mas grandi. Tin varios discusion tocante e chauffeur di truck cu no ta pone señal ora nan ta bay bira.

Hopi auto ta den un rush constant y no ta tene cuenta cu e truck. Si ta bay core segun regla, nan no ta duna e truck un chens pa sortea, hala links. Of nan ta cera nan. Problema ta cu chauffeurnan di truck ora di sortea nan ta hala un tiki na man robes, y e autonan ta core pasa ya cu nan ta den pura constante. Pero trucknan toch ta keda tene e chauffeurnan di auto na cuenta.

Si un truck ta core banda links di caminda, e no ta bay core e speed di tur e trafico cu ta coriendo. Bo ta tapa bista di esun patras di e truck.Y t forsa tur otro trafico pa pasabo banda drechi, Y pa sigui nan caminda, nan ta haci maniobra pa pasa e auto, poniendo nan mes y otro nan den peliger.

Locual ta bisa e chauffeurnan di truck, ta pa no causa infraccion di ley. Purba di mantene nan mes mas tanto na ley, evitando e parti di boet. Y autoridadnan policial lo bay enfoca mas ariba e conscientisacion di e automobilistanan.

Otro chauffeurnan ta keha cu trucknan ta stroba trafico, pero ta precisamente ta e trucknan aki ta zorg pa e logistica di nos isla. Por bisa cu infrastructura di Aruba, no ta traha pa trucknan, pero mas bien pa autonan chikito.

Mas o menos 10 aña pasa, polisnan a tene un reunion pa asina evita cu trucknan core durante ora pico y esaki no a bay mucho bon. Companianan ta depende di e cliente cu mester di su producto na cierto ora.

Aworaki ainda tin construccionnan andando, pero ora cu esaki keda cla,y cu e trafico plama un tiki mas, lo tin espacio pa e autonan. Aworaki e Greend Corridor, bottleneck ta airport. Rotonde di Wayaca ta bou construccion, esun di Tanki Leendert, esun di Cumana.

Infrastructura cu nos tin, sin compara cu Merca of Hulanda, pero compara cu otro islanan, Aruba ta hopi desaroya. Pero mester keda consciente cu nos ta biba ariba un isla.

Comments

comments