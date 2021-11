Automobilistanan Uni hunto cu taxistanan, chauffernan di autobus y piscadornan ta haci un yamada fuerte riba pueblo di Aruba y tur esnan cu mescos cu nan ta sinti e presion enorme di e aumento di prijs di gasolin pa uni na nan lucha. Bida a bira carisimo na Aruba y gran parti di esaki ta debi na e aumento barbaro di prijs di gasolin y diesel.

Prijs di combustibel a subi drasticamente cu consecuencia devastador pa taxistanan, autobusnan y pueblo cu ta usa vehiculo di motor como transporte. Autobusnan tin e obligacion moral pa mantene prijs di transporte pagabel pa nos cuidadanonan y no por aumento tarifa sin mas pa absorbe e aumento di gasto.

E aumento di prijs di combustibel ta un gasto cu ta causa un presion riba finansas di hopi hogar

Na 2018 Minister di finansas y asunto Economico a kita e reduccion di 10 cent riba gasolin y diesel cu tabata vigente ya pa 10 aña. Na 2018 e Minister a anuncia cu e medida di aumento di accijnzen lo ta di un caracter temporario, pero te awe e reduccion no a bin bek.

Pa colmo na 2018 a redobla BBO; riba gasolin tin dos schakel; locual tambe a haci gasolin hopi mas caro. Durante eleccion na varios ocasion a haci promesa cu lo reduci prijs di gasolin y diesel; locual nos ta constata ta un aumento continuo;

Sr. Adri de Palm kende a papia den nomber di e Automobilistanan Uni den un rueda di prensa para dilanti pomp di gasolin a splica e motibo di e accion relampago aki. “Ta Basta”, ta e grito cu e grupo a manifesta su mes pa splica cu ya no por mas.

Sr. de Palm ta pidi tur hende pa topa mayan 9 ‘or di mainta den parkinglot dilanti Talk of the Town. Hunto lo sali cu auto bay Bestuurskantoor. Na Bestuurskantoor e grupo aki den forma pacifico lo haci entrega di un manifesto na Prome Minister di Aruba sra. Evelyne Wever-Croes y Minister Geoffrey Wever.

E lucha a start. Pueblo ta mas cu harta di tur loke ta pasando riba e isla aki. Ban demostra cu nos no ta di acuerdo cu e aumento di gasolin cu tin henter pueblo den un situacion penoso. Nos no por mas!!!

Grupo Automobilistanan Uni

Piscadornan di Aruba

