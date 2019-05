Automobilistanan en general no ta respeta coredonan cant’i caminda

Un asunto lamentabel a bin dilanti, unda cu’n chauffeur di Arubus no ta respeta e deporte di ‘hardlopen’. Pa esaki a combersa cu Sr. Raymond Arends, di Malmok Runners ta elabora ariba esaki.

Ta hopi desagradabel pa tende con un chauffeur di Arubus tin su pensamento di e coredonan riba caminda. Pero e mas tristo ta ora cu lesa e comentarionan di otro hendenan aki cu ta skirbi abao, ta cos di yora. E punto di ken ta fout of no, ta cu na Aruba nos no ta gusta comparti e caminda cu esunnan cu ta gusta core na pia of riba bicicleta.

Den e ultimo lunanan, varios ta e ciclistanan cu a wordo gedal cu auto. E ta un cifra alarmante. Tur e automobilistanan mester ta consciente cu vehiculonan di motor semper ta mas lihe y potente cu’n ciclista of peaton. E cambio di mentalidad y pensamento mester bin cerca cada uno cu ta core ariba Aruba. E cosnan no por sigui asina. E idea ta pa tin siguridad pa un y tur. Tur ta lubida cu cada un cu ta eherce e deporte, ta mama, tata, yiu, sobrino. Mañan por ta famia di cada un di nos.

Sr. Arends a haci un suplica na esunnan cu ta practica e deporte di coremento pa tene cuenta cu trafico. Esunnan cu ta core ariba caminda, como training, ora nan wak auto ta bin, please baha di caminda si ta posibel. Pa bisti colornan cu ta mas visibel pa automobilistanan. Awo ta wak cu na Malmok, ya cu tin hopi hende ta train na Malmok, ta trahando un caminda pa nan core. Pero tin biaha, anochi bo no por core banda di caminda, ya cu e ta peligroso. Pero, un biaha mas, Sr. Arends ta enfatisa, cu kico ta costa pa baha for di caminda, pa no dal un persona.

Durante e Boulevard Loop diasabra ultimo, dilanti di RIU Hotel, y ta cosnan cu ta duna rabia, ora cu’n persona cu ta boluntario para banda di caminda, ta warda un rato pa haya un espacio pa drenta RIU, ta rabia y pasa dilanti coredo. E persona no por a warda un minuut, pa laga e coredonan pasa pa e bay su trabao. Esaki sigur ta di lamenta. E ta algo cu mester papia na Aruba, conscientisa pueblo y cada biaha cu bay Facebook y lanta rabia den pueblo, e mensahe no ta yega toch.

Sr. Arends ta pidi pa tur hende reflexiona, ora cu ta wak un hende ta practica deporte riba caminda, sea ta cana, cu bicicleta, etc., pa por fabor bay rustig cun’e, prome cu coba mama di otro. E ta un momento pa reflexiona specialmente tur e ciclistanan cu a wordo gedal den e ultimo lunanan aki.

Cu e menasanan aki, na otro pais, e chauffeur aki lo ta sin trabao caba. Pio si e ta traha na un compania estatal. Si e chauffeur di bus aki a pidi su disculpa, pero cierto comentarionan ta duna hende gana di yora.

No tin denuncia entrega contra di e persona en cuestion aki, segun Sr. Arends, pero si e ta haci un yamada na gobierno, pa,kisas ta bon pa pone borchi pa recorda e automobilistanan pa ta mas cuateloso ariba e caminda di Malmok. E ta un caminda unda cu hopi ciclista ta core, kisas no ta bon pa pone polis ariba caminda, ya cu e ta stroba e ciclistanan di practica nan deporte.

Si ta bon pa bin cu’n campaña di conscientisacion, vooral pa tur e coredonan di Malmok, pero tambe e turistanan cu ta core ariba caminda.

