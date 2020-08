Autobusnan a haya ordo di DTP cu tur hende mester bisti mondkapje prome cu subi e autobus

Autobusnan diamars mainta a yama un conferencia unda a pidi pa tur pasahero usa nan tapa boca pa motibo di e casonan local unda e ta proteccion pa tanto e pasahero y e chauffeurnan di autobus. Ta pidi pa tur hende usa esaki prome cu usa un autobus, ta pidi pa tin esaki bisti.

Autobusnan cu un Conferencia di Prensa pa pidi tur hende mantene nan mes na e protocol nan & Uza Mondkapje

E ta oficialmente y obligatoriamente desde 4 Augustus 2020. Un persona cu no tine no por haya e servicio di transporte. Esaki a sali for di DTP. E representante di autobus a menciona cu nan a haya un carta cu e mondkapje ta obligatorio. Mayoria di autobusnan tin un caha pa bende na esun cu no tin e no ta un negoshi, si bo bay un supermarket e ta mas caro.

