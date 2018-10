Polis a keda informa for di algun persona cu den area di La Cabana pa Tropicana hotel a mira algun persona den un toyota altezza shinishi ta core rond di e hotel pero e hobennan tin cara tapa cu mascarada. Polisnan a yega basta lihe y topa cu e auto staciona su so. E porta tabata habri y a listra di biaha aden y topa cu mascarada y e parti di start e auto no ta usa yabi sino cu schroef. No a keda nada otro di tuma e auto den beslag pa investigacion relaciona cu e tantisimo atraconan recien.

