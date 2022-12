Diamars mainta na e crusada di Caya Juancho Kock y Rondweg a sosode un accidente caminda chauffeur den un nissan no a duna preferencia y a subi e crusada dal basta duro den un pickup biniendo for di pariba. Despues di e impacto e pickup a bay dal y basha un cura di cas abou. Ambos auto a keda kibra y no tabata por a core mas y takelwagen a presenta. E auto cu a causa e accidente no tabatin seguro, y awor e chauffeur tin cu cubri gastonan di e pickup y e cura di cas basha abou.