Auto mal staciona ta stroba doño di supermarket di saca su auto for di cura di cas

Central di Polis ta manda un patruya pa ex Morocho Supermarket, pa un auto mal staciona. Na nan yegada polisnan ta wordo atendi door di X y a mustra polisnan ariba e auto cu tabata para eynan for di oranan di merdia. Tabata trata aki di un Suzuki Feroza colo blanco.

X. a sigui bisa polisnan cu e auto ta para dilanti e porta di cura, strobando e di saca su auto for di cura y cu den oranan di mainta e tin cu hiba su yiunan scol. Pero X tabata tin parkeervaknan marca dilanti di e porta di cura. Mirando cu esaki tabata poco confuso, a dicidi di laga e auto eynan para. A bay controla e auto via su nrplaat pa un registracion, pero esaki no a duna resultado.

Polisnan a saca e auto di X for di cura, y parkeer e di tal manera cu den oranan di mainta e por hiba su yiunan scol.

Comments

comments