Diaranson anochi riba caminda di Camacuri pa Sabana Berde polis a keda informa di un accidente fuerte entre auto y brommer y tin un hende homber benta banda di caminda herida.



Di biaha a mobilisa polisnan y ambulance pe sitio, na yegada di prome patruyanan Policial y Ambulance ta topa cu di berdad un homber benta abou panort di caminda bandi price smart. E homber cu sla na curpa. Polisnan a cera e caminda completo pa paramedico haci su trabou y polisnan di trafico tuma dato. A constata cu e auto a subi caminda pero no a capta e distancia y velocidad di e brommer y aki consecuencia e homber a cay abou cu e brommer y keda herida. Paramedico a bay cu e homber hospital pa atencion medico.