Riba caminda di Santa Cruz diaranson anochi un dama tras di stuur di un nissan march saliendo foi un caminda di santo a yega subi e caminda di asfalt no a mira un truck di sushi biniendo di zuid y a subi caminda dal basta duro den e banda drechi di e truck. E auto a dal den e tanki di gasoline causando cu fuel tabata basha riba caminda. Esnan den e truck a sali ileso. E dama chauffeur den e march a resulta levemente herida.



Polis di trafico y patruya di Santa Cruz a presenta di biaha ne sitio. Ambulance tambe tabata presente y paramedico a haci un control medico ne chauffeur. Parti dilanti di e march a haya basta sla.