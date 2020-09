Auto a sali dilanti otro pone chauffeur perde control dal den cura di transhi

Diamars pasa di 11 or anochi riba e caminda di Tamarijn pa Sero Pita chauffeur den un ford explorer bayendo zuid a haye na un tweg un auto ta intenta di sali su dilanti y consecuencia a perde control dal den un cura di transhi kibra parti di e auto banda robes. Maske e chauffeur tabata sinti dolor e no tabata desea di bay hospital cu ambulance e no tabata confia e situacion andando rond di e virus. Polisnan tabata na e sitio pa tuma dato y roadservice tambe. E otro auto no tabata tin nada, polis a tuma su dato y a duna e chauffeur un boet.

