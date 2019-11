Auto a ranca palo di luz y bolter dilanti Wayaca Falls

Riba e green corridor diahuebs marduga net dilanti Wayaca Falls chauffeur hoben den un honda biniendo for di pabou a perde control ranca palo di luz y bay bolter otro banda di caminda. Polisnan ta yega di biaha na e sitio hunto cu ambulance y ta topa cu e auto riba su dak y un palo di luz benta riba caminda. E chauffeur hoben mes a sali for di su auto riba su propio forsa. E no tabata desea asistencia medico. A constata di e maracanan di brake, segun e chauffeur e tabata cansa caminda pa cas. Roadservice a presenta y a keda encarga pa kita e auto for di riba caminda.

