Diadomingo anochi den e birada di Kibaima pa Balashi yegando rotonde ex drive inn Balashi ta sosode un accidente cu impacto fuerte lagando dos hende herida. Polis a presenta y topa cu tanto e kia picanto y e hyundai i10 memei caminda.



A constata cu e chauffeur di e picanto biniendo foi nort a perde control den e birada y asina draai cu e auto y e picanto a dal contra di e hyundai i10 biniendo di zuid. E impacto a laga dos hende herida. Dos unidad di ambulance a presenta pa atende cu e victimanan. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato. Y na final takelwagen a kita e autonan foi caminda.