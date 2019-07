Riba Avenida Papa Juan Pablo2, ex Rondweg diadomingo atardi un chauffeur ta baha for di su auto na careda ora a mira candela ta saliendo for di parti di motor. Di biaha unidad di brandweer y polis a keda manda cu urgencia pa e sitio. E auto full parti dilanti tabata na candela. Bomberonan a logra domina e candela di biaha.

