Diabierna atardi dilanti di pacifico na Paradera un accidente cu impacto fuerte a sosode entre dos auto unda chauffeur den un nissan note a yega lora dilanti di un suzuki vitara biniendo for di pabou.



E autonan a dal duro den otro y un homber a keda herida cu corta na lomba y un meneer di edad tambe envolvi pero no tabata herida. Dos unidad di ambulance a presenta. Polis tambe tabata na e sitio y a cera parti di caminda te ora cu takelwagen a presenta hala e vitara kibra riba caminda. E nissan note a keda tuma den beslag debi cu e auto no tin seguro.