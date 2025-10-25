riba caminda di Turibana diasabra atardi ta sosode un accidente caminda un auto chikito a dal un mucha homber riba un bicicleta. E mucha homber acmpaña pa su amigo bayendo zuid un di nan a keda alcansa pe auto. E mucha a keda benta abou debi na herida na su curpa. Ambulance y Polis a presenta di biaha ne sitio. Paramedico a brinda asistencia medico y di biaha a bay cu e mucha homber hospital pa atencion medico avansa.

Polis di trafico a presenta pa tuma dato hunto cu departamento tecnico cu a saca potret di tur evidencia.