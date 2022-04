Diahuebs anochi na e panaderia Espiga di oro na Ponton chauffeur di un nissan march pa un of otro motibo a confundi den pedal y a trot dal den e vitrina di e negoshi drenta paden. Danki dios no tabatin ningun persona sinta paden sino esaki por tabata algo pio. Polisnan a presenta di biaha na e sitio pa atende cu e accidente y tuma dato for di e chauffeur.

Comments

comments