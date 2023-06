Net poco pabou di do it center riba e caminda di Savaneta un chauffeur di un toyota yaris no a regula su velocidad y distancia a dal tras di un nissan. Ambos auto a haya daño material minimo. No tabatin ningun persona herida, tanto polis di trafico y roadservice a presenta ne sitio. Debi cu tur documento tabata na ordo roadservice a keda encarga di tuma e accidente completo.