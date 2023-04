Diabsara marduga riba e caminda di Sabana Liber net na e bahada ta sosode un accidente unda un chauffeur den un suzuki no a regula su velocidad y a dal tras di un toyota corolla. Ambos auto a keda kibra, no tabatin ningun persona herida.



Debi cu e auto tabata riba e bahada y autonan biniendo for di pariba no por mira esaki polis a keda na e sitio cu luz sendi pa advertencia te ora cu roadservice a presenta saca potret.