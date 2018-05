Dialuna mainta riba De La Sallestraat prome cu e rotonde banda di tempo un señora a bay crusa caminda for di pariba di caminda pa bay pabou. Un van bayendo zuid e chauffeur pa un of otro motibo no a wak e persona y a dal e señora. E señora a cay riba caminda y resulta levemente herida. E auto no tabata biniendo duro riba un velocidad basta abou. Ambulans a yega di biaha pa atende cu e victima.

