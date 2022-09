Diadomingo anochi riba e caminda di Shiribana dilanti di lox sing supermarket un homber a sali for di e supermarket pa crusa caminda net momento cu un hyundai accent ta bahando for di pariba y aki e auto a dal e homber.



Un testigo cu a mira con e accidente a pasa a informa polis cu e homber a bula pa e no keda gedal completo. E tabata keha di dolor di pia y brasa y sla leve na su cabes. Tabata un conocido di polis cu e auto a dal, ambulance a presenta unda paramedico a brinda asistencia medico na e victima.