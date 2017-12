Auto a dal hende banda di corte y e victima a lanta y bandona e sitio

Diahuebs anochi central di polis ta keda informa cu un auto lo mester a dal un hende banda di corte y e auto lo a bandona e sitio. Di biaha un patruya di playa ta bay na e sitio y na yegada no ta topa cu niun victima. Den Hendrikstraat un persona a aserca e patruya y indica na nan cu e lo a dal un hende pero ora e la baha bay wak si tur cos ta bon cu e victima e victima no kier a tende y a core bandona e sitio. No a keda nada otro cu polis tuma dato di e chauffeur. No ta descarta cu e victima por ta un hende indocumenta.