Diaranson den careda di 7:45 anochi riba caminda di Solito poco panort di four seas e caminda paden ta sosode un accidente unda Polis a keda informa cu auto a dal dos hende riba caminda, patruyanan di biaha a keda mobilisa pe sitio y ambulance.

Na yegada di Polis ta topa cu dos hende muhe benta riba caminda herida, ambulance a presenta di biaha y paramedico a brinda asistencia rapidamente ne hendenan herida. Ne sitio Polis a pone e chauffeur di e skyline pasa test di alcohol, debi segun su version e no a wak e dos persona. A constata cu e ta bebi durante e test y a detene bay cu e homber pa warda di Polis.