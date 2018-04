Diadomingo marduga casi manece den e birada skerpi di Sabana Liber chauffeur di un nissan march biniendo for di pariba a perde control debi na velocidad dal den vangrail y despues cay den e rooi pazuid di caminda. E tabata sinti dolor na curpa pero no tabata desea asistencia medico. E auto a keda den e rooi y takelwagen mester a presenta pa saca e auto for di den e rooi.

