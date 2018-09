Diaranson atardi na e crusada di Driemasterstraat y Boliviastraat un taxista a sali for di Arendstraat subi e crusada y un honda crv biniendo for di zuid a dal basta duro den e taxi. Tabata tin turista aden un di nan a resulta levemente herida pero no tabata desea di haya asistencia medico di ambulans. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato.

