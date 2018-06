Diasabra mainta riba Schotlandstraat chauffeur di hyundai accent a subi sali for di cura di un negoshi y no a mira un scooter ta biniendo for di zuid y a dal den esaki. Segun e chauffeur di e auto e no a wak e scooter mes prome a subi caminda. E motociclista a resulta herida unda ambulans tabata presente y paramedico a atende cune. Polis di trafico tambe tabata na e sitio pa tuma dato.

Comments

comments