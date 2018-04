Riba e caminda di Tanki Leedert pa Catiri panort di e rotonde diamars atardi dos auto a dal den otro pa falta di preferencia. Ambos auto a keda kibra, un persona tabata sinti dolor na curpa y personal di ambulans a controla e victima pero no tabata necesario pa bay hospital cune. Polis di trafico tambe tabata na e sitio pero mucho no mester a haci debi cu roadservice ta kita e auto for di caminda prome cu polis di trafico presenta.

