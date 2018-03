Auto a dal den mata y bolter na Yanana

Dialuna marduga mientras cu e patruya nan di playa tawata bezig cu un accidente na rotonde di Tanki Leendert a drenta un informe cu un auto lo mester a bolter na Yanana. Mesora un patruya ta bay na e sitio y na yegada di berdad ta topa cu un Nissan Tiida oro cu lo mester a bolter pero no tin niun hende den e auto ni pafo di e auto.

BisiƱanan a conta polis cu nan a mira e persona nan sali for di e auto y purba bolter e auto bek riba su wiel nan pero no a logra y nan a cana na pia bay direccion zuid. Buscando rond e oficialnan a topa cu e chauffeur y a pone supla y a surpasa e limite. Polis a tuma dato. Mirando cu ta den un mata di kwihi e auto a dal polis a pidi pa un takelwagen pa kita e auto for di mei-mei di caminda y pone na banda.

