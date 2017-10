Diasabra anochi un auto a dal basta duro den e cura pariba di Airport caminda cu ta conduci via Buena Vista. E auto a reverse y sigui su caminda manera nada no a pasa. Security di airport a bay tira un control den bisindario pero no por a topa cu e auto. Nan a keda vigila e cura kibra te ora cu ekiponan a yega pa asina haci e trabounan necesario di biaha.