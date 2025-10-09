Diahuebs anochi riba caminda di Shaba net ne t-weg pa bay Bubali ta sosode un accidente unda chauffeur di un auto suzuki a bay pa lora na su man robes pa subi caminda di Bubali a haya su mes encontra den un dalmento cu un bike electrico biniendo di nort sin luz y a lora su dilanti.
E hoben riba e bike electrico a keda levemente herida. Polisnan di biaha a presenta ne sitio, Alto Comisario di Polis tambe tabata presente pa duna un man.
Ambulance a presenta y paramedico a haci un control ne hoben ne sitio mes.