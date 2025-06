Diasabra atardi na e crusada di J.G Emanstraat y Emmastraat a keda registra un accidente unda falta di no duna preferencia a hunga un rol. Debi cu documento tabata na orden no tabata necesario di Polis y no tabatin ningun hende herida, pero daño material tabata basta tanto ne hyundai y e suzuki swift. Ta asina cu e chauffeur di e hyundai a subi e crusada tuma chens y aki e suzuki swift a dal bata duro ne parti drechi. Na final takelwagen a lanta e autonan kibra.