Diamars atardi na crusada di Prof. Lorentzstraat y Emmastraat a keda registra un accidente entre auto y brommer, di biaha a mobilisa polis y ambulance pe sitio. Na yegada di patruya ta topa cu un brommer benta abou y e motociclista herida cu basta herida na su curpa despues cu el a lastra riba caminda cu e brommer.
Segun su version y di algun testigo un auto a sali foi e crusada banda panort di caminda riba Emmastraat pone e motociclista desvia y asina el a dal abou. E auto mes a bandona e sitio lagando e motociclista benta abou. Polis a mantene caminda cera pa Polis di trafico haci su investigacion. Ambulance a presenta di biaha y brinda asistencia y bay cu e victima pa hospital.