Diamars mainta riba Av Nelson Oduber, ex Sasakiweg poco pazuid di e rotonde Palm Beach un dama den un kia picanto a perde control tras di stuur y a cay den e rooi cu awa. Debi na e impacto e dama a resulta levemente herida, y no tabata por a sali for di e auto debi na e plas di awa y e auto a keda pega.



Polis a presenta di biaha y a mira e situacion y a pidi yudansa di brandweer pa saca e dama den e auto. Bomberonan a presenta di biaha y a drenta awa sin problema y saca e dama y a constata cu e tin sla na cabes. Ambulance tambe a keda solicita pa atende cu e dama herida.