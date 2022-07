Diasabra den careda di 4’or di marduga riba WVB for di Tanki Leendert pa Ponton chauffeur den un toyota axio a perde control debi na velocidad dal e muraya cu tin entre e dos caminda bula easki over y bay cay otro banda di caminda y bolter.



Auto a keda riba su dak meimei di e caminda di Ponton pa Tanki Leendert, polis a presenta di biaha y cera e caminda. E homber a keda levemente herida, Polis a atende di biaha cune y na final takelwagen a presenta pa lanta e auto for di meimei di caminda.