Riba Av Nelson Oduber ex Sasakiweg a sosode un accidente unda chauffeur di un kia rio a perde control momento cu un otro auto a brake su dilanti y a pone cu e chauffeur a perde control y cay den e greppel cu tin memei caminda. No tabatin ningun persona herida, e auto so a haya daño material. Polis y roadservice a presenta pa tuma dato di e accidente aki.