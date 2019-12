Diadomingo mainta mientras cu polis tabata tin un parti di Avenida Nelson Oduber banda di ex house of cheng dos auto tabata bin cu velocidad halto for di nort y nan no a spera cu e caminda ta sera ambos auto a perde control y dal den otro y un a bolter dal den palo di luz. Un persona a keda pega y brandweer a presenta pa duna un man na personal di ambulance y polis di trafico a tuma dato. E victima a keda transporta pa hospital pa atencion medico avansa.

Comments

comments