Diasabra anochi net dilanti di fantastic garden na Bushiri chauffeur di un ford a perde control pa un of otro motibo bolter y ranca un palo di luz completo. No tabata ningun persona herida, daño material na e auto tabata basta. E palo di luz a keda benta banda di caminda, personal di elmar tambe a presenta na e sitio. Polis di trafico a tuma dato for di e persona cu tabata cu e auto.

