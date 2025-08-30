Diabierna pasa di 3’or atardi riba Av Nelson Oduber ‘Sasaki’ poco panort di ex house of cheng ta sosode un accidente unda un auto a bolter drenta mondi segun prome informe. Di biaha Polis y Ambulance a keda dirigi di biaha pe sitio. Na yegada di e unidad ta topa cu di berdad un mazda den e mondi hinca. Tabatin un señora aden den panico y a logra di yuda saca e persona. Polis a papia cu e chauffeur pa saca afo kico a sosode cu el a perde control biniendo di zuid. Ambulance tambe a presenta y paramedico a brinda asistencia medico ne victima.