Diadomingo anochi habitantenan di Saliña Cerca pa bay direccion Boroncana a reporta na Polis di un desgracia ribe caminda unda auto a bolter y tin hendenan pega aden, di biaha a despacha Polisnan, ambulance y brandweer. Na yegada di Polis a topa cu dos mucha homber foi auto pero tabatin dos mas herida y pega den e toyota rav4.
E auto a keda total los machica riba un van. E auto lo a bolter algun biaha y bay pega riba un van staciona. Brandweernan a yega di biaha y a cuminsa na corta e dak di e auto pa saca e dos mucha homber herida y un mas grave cu otro.
Polis di trafico a presenta di biaha pa cuminsa haci nan investigacion. E hobennann herida a keda transporta pa hospital un mas grave cu otro y un cu glas hinca den su wowo. Total cuatro mucha homber den e auto.