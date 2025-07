Diaranson atardi riba WVB yegando Sun Plaza poco pabou di ling and sons un toyota yaris y un honda a dal contra di otro y consecuencia e chauffeur di e honda a perde control e taira dilanti a dal den e blokinan cu ta separa e caminda y consecuencia e auto a keda pega riba e blokinan. No tabatin ningun hende herida, daño material ne yaris y e honda tabata considerabel. Debi cu tur cos tabata na ordo presencia di Polis di trafico no tabata rekeri, na final takelwagen a kita e honda pega riba e blokinan.