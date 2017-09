Auto a baha caminda dal den tres persona na Noord

Diadomingo atardi polis ta haya un yamada cu auto lo mester a dal un hende na altura di CMB Noord. Mesora unidadnan di Noord ta bai na e sitio y na yegada enberdad ta topa cu un señora basta herida drumi riba caminda y ta constata cu ta 3 persona e auto a dal.

Ambulancenan tambe ta yega na e sitio y ta cuminsa trata e heridonan mesora. Na e sitio testigonan ta conta cu e auto un Kia Cerato shinishi pa un of otro motibo ta baha caminda un tiki y pasa dal den 3 persona para banda di caminda. Segun testigonan e señora a pasa over di e auto y cai abow y keda seriamente herida. E otro herido un meneer di edad a djies haya rasca na su man y a wordo trata na e sitio mes. E di tres persona no a haya nada. Polis di trafico tambe a presenta pa tuma dato.