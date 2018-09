Autismo y vacuna no ta relaciona cu otro

Tin hende ta pensa cu’n mucha ta p.e. 15 luna bay ariba, net e ora el a tuma e vacuna di BMR. Esaki ta temporada cu e mucha ta cuminsa papia. Y si e mucha no haci nada, e ta wordo relaciona cu e vacuna. Dr. Janice Esserts, Jeugd Gezondheids Arts.

Autismo hopi biaha ta erfelijk. Den pasado, na 1998 tabata tin un dokter, Andrew Wakefield, cu a bin cu’n supuesto investigacion, caminda cu el a check 13 mucha homber, el a checknan y el a publica e resultado den The Lancet, un revista medico.Den e publicacion el a bisa cu tur e muchanan aki a haya autismo, door di e vacuna BMR. Despues a sali na afo, cu el a haci fraude, cu el a gaña. Desde e tempo ey, e link a keda wordo poni ariba internet door di varios hende. Ora cu el a yega internet, no por kit’e mas.

E dokter aki a perde su titulo y awendia e no ta dokter mas. P’esey ta importante, pa ora cu tende algo di un noticia, pa verifica e fuente for di unda e ta bin. Hopi biaha si puntra ken ta Andrew Wakefield, awendia niun hende no sa ken e ta. Cada mayor cu no sa e historia aki, por google e. No tur cos por google, pero tin cos cu por yuda y otro no, door di google cierto cosnan.

Efectonan di muchanan cu tin autismo, na Aruba no tin scol special pa nan. Esey ta algo cu dr. Esserts, ta haya cu ta bon idea pa bin cun’e. Muchanan cu tin autismo mester di scolnan special for di docentenan cu ta capacita pa traha cu e muchanan aki.

Pa loke ta e vacuna, mayoria mayor ta trece nan yiunan pa vacuna, un 95%. Esaki ta incluyendo e grupo di muchanan autismo.

