Autentico Restaurant Week ta un parti special di Autentico Aruba Culinary Festival un iniciativa di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), cu ta pone enfasis riba experiencia local y ta duna tanto residente como bishitante e oportunidad pa purba e creatividad culinario di chefnan local. Autentico Restaurant Week ta activo caba desde 11 di october y lo culmina dia 17 di october. Durante e siman, mas di 20 restaurant ta presenta menu special, descuento atractivo y evento culinario pa honra e cultura gastronomico di Aruba.

Bishitantenan por spera un variedad di estilo culinario, for di cushina tradicional Arubano te cu fusion internacional. Tur restaurant tin un toke creativo y un compromiso cu calidad. E ambiente den cada restaurant ta unico y e menu special ta diseña pa sorprende y deleita. Restaurant participante di Autentico Restaurant Week ta inclui: BLT Steak, Que Pasa Restaurant & Winebar, Elements Restaurant, Driftwood Restaurant, Café the Plaza, Passions On The Beach y hopi mas.

Adicionalmente, durante Autentico Restaurant Week, tur cu bishita un restaurant participante por participa den un sorteo exclusivo. Bishitantenan por haci esaki descargando e aplicacion myAruba y haci un check-in na e restaurant, of scan e codigo QR disponibel na e restaurant y yena e formulario digital. Participantenan tin chens pa gana dos entrada pa The Pavilion na Wilhelminastraat e diadomingo dia 19 di october, y tambe acceso pa un tayer culinario exclusivo.

Pa mas informacion, incluyendo lista completo di restaurant participante por bishita www.autenticofestival.com y sigui Autentico Aruba Culinary Festival riba Facebook y Instagram.