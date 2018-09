Australia ta califica di “terrorismo” caso di strawberry cu hangua aden

CANBERRY, Australia- Prome Minister Australiano diaranson a califica di “terorismo” e aparacion na varios luga di e pais di strawberry cu hangua di cose den nan. E caso aki a desata un ola di panico bou di e comunidad.

Morrison a pidi tambe na e Australianonan cu ta traha bolo di strawberry pa yuda e agricultornan y a propone pa cambia e ley pa e autornan por wordo castiga cu te hasta 15 aña di prizon.

En total a aparece mas o menos binti strawberry cu tabata tin hangua aden. Supermercadonan mester a retira e strawberrynan cu tabata na benta y hopi productor a destrui nan cosecha y a pone nan trahadonan den un paro tecnico.

“Nos no ta haci wega”, Morisson a bisa den un discurso na television. “E no ta aceptabel”, el a sigura, calificando e autor di “cobarde’ y un “infeliz”.

Na New Zealand algun tiendo a stop di bende strawberry procedente di Australia.

Diamars polis a sigura cu e ta buscando e autor y diaranson nan a anuncia e aumento di e recompensa na personanan di informacion riba e caso aki.

